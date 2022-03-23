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Оккупанты планируют окружение подразделений ВСУ для выдвижения ультиматумов на переговорах

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 19:26
Оккупанты планируют окружение подразделений ВСУ для выдвижения ультиматумов на переговорах Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Оккупанты терроризируют мирных жителей Украины, чтобы давить на страну во время переговоров. Также враг планирует окружить отдельные подразделения ВСУ, чтобы дальше выдвигать ультиматумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, причина таких действий российского агрессора является срыв срока наступательной операции.

Поэтому оккупанты рассматривают возможность окружения отдельных группировок войск Вооруженных Сил Украины для выдвижения очередных ультиматумов во время переговоров.

"Российские оккупанты, в нарушение норм международного гуманитарного права, не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов. А хаотичное минирование местности и уничтожения сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Волчанске оккупанты организовали показательную раздачу "гумпомощи" местным жителям.

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