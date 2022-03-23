Оккупанты планируют окружение подразделений ВСУ для выдвижения ультиматумов на переговорах
Оккупанты терроризируют мирных жителей Украины, чтобы давить на страну во время переговоров. Также враг планирует окружить отдельные подразделения ВСУ, чтобы дальше выдвигать ультиматумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
В частности, причина таких действий российского агрессора является срыв срока наступательной операции.
Поэтому оккупанты рассматривают возможность окружения отдельных группировок войск Вооруженных Сил Украины для выдвижения очередных ультиматумов во время переговоров.
"Российские оккупанты, в нарушение норм международного гуманитарного права, не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов. А хаотичное минирование местности и уничтожения сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Волчанске оккупанты организовали показательную раздачу "гумпомощи" местным жителям.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 28-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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