Окупанти планують оточення підрозділів ЗСУ для висування ультиматумів на переговорах
Окупанти тероризують мирних жителів України, щоб тиснути на країну під час переговорів. Також ворог планує оточити окремі підрозділи ЗСУ, щоб далі висувати ультиматуми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Зокрема, причина таких дій російського агресора є зрив терміну наступальної операції.
Тому окупанти розглядають можливість оточення окремих угруповань військ Збройних Сил України для висування чергових ультиматумів під час переговорів.
"Російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст. А хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Вовчанську окупанти організували показову роздачу "гумдопомоги" місцевим мешканцям.
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