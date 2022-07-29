Оккупанты перевозят пленных иностранцев на Донбасс, чтобы казнить

Россияне перевозят пленных иностранцев на Донбасс с других оккупированных территорий, чтобы там казнить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Интернационального легиона Украины Дамьена Магру, передает 24 канал.
"Есть теория, что это делают для того, чтобы им могли объявить смертную казнь. И это очень беспокоит - что военных перевозят против их воли в другой регион. Но это военное преступление", - объяснил Дамьен.
Он говорит, что есть большая проблема с тем, чтобы установить, где находятся пленные иностранцы и как к ним относятся.
"Меня больше всего волнует не работа над процедурами обмена, потому что я уверен, что чиновники делают для этого все необходимое. А меня больше всего волнует вопрос о статусе этих военнопленных иностранцев", - сказал он.
По его словам, сейчас готовят в суд троих британцев.
"Мы видим, что Россия не относится хорошо к нашим военнопленным иностранцам и об этом сообщалось еще в начале войны. Но эта позиция России по отношению к иностранным бойцам незаконна", - добавил Дамьен.
Напомним, "суд "так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни еще трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины, боевики заявили, что их планируют расстрелять.
Добавим, речь идет о британцах Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Первый уже успел попрощаться с родными и сказать им, что его скоро казнят.
Как известно, так называемый "народный совет "боевиков "ДНР" отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Таким образом, оккупанты узаконили казнь, под которую попадают добровольцы, воевавшие на стороне ВСУ.
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