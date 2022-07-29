Оккупанты перевозят пленных иностранцев на Донбасс, чтобы казнить

"Есть теория, что это делают для того, чтобы им могли объявить смертную казнь. И это очень беспокоит - что военных перевозят против их воли в другой регион. Но это военное преступление", - объяснил Дамьен.

Он говорит, что есть большая проблема с тем, чтобы установить, где находятся пленные иностранцы и как к ним относятся.

"Меня больше всего волнует не работа над процедурами обмена, потому что я уверен, что чиновники делают для этого все необходимое. А меня больше всего волнует вопрос о статусе этих военнопленных иностранцев", - сказал он.

По его словам, сейчас готовят в суд троих британцев.

"Мы видим, что Россия не относится хорошо к нашим военнопленным иностранцам и об этом сообщалось еще в начале войны. Но эта позиция России по отношению к иностранным бойцам незаконна", - добавил Дамьен.