Оккупанты перестали раздавать сим-карты "Феникса" в Мариуполе

"Несмотря на обещания, оккупанты прекратили бесплатную выдачу сим-карт своего оператора "Феникс". Купить карты можно в Мангуше, но очередь на получение уже превышает 2 тысячи. В день максимум выдают до 100-150 карт", - отметил он.

По его словам, пополнение сим-карты "Феникса" с украинского, европейского или российского счета невозможно, а исключительно с оккупированной территории.

Он добавил, что в трех точках Wi-Fi появляется два раза в день: с 08:00 до 09:00 и с 14:00 до 15:00.

Отметим, оператор "Феникс" работает на захваченном оборудовании в отдельных районах Донецкой и Луганской области. На сегодня отсутствует возможность прямого соединения между номерами украинских операторов и "Феникса".