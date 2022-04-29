Окупанти перестали роздавати сім-карти "Фенікса" в Маріуполі

"Незважаючи на обіцянки, окупанти припинили безкоштовну видачу сім-карт свого оператора "Фенікс". Купити карти можна в Мангуші, але черга на отримання вже перевищує 2 тисячі. У день максимум видають до 100-150 карт", - зазначив він.

За його словами, поповнення сім-карти "Фенікса" з українського, європейського або російського рахунку неможливо, а виключно з окупованої території.

Він додав, що в трьох точках Wi-Fi з'являється два рази на день: з 08:00 до 09:00 і з 14:00 до 15:00.

Зазначимо, оператор "Фенікс" працює на захопленому обладнанні в окремих районах Донецької та Луганської області. На сьогодні відсутня можливість прямого з'єднання між номерами українських операторів і "Фенікса".