В Мариуполе появились новые точки Wi-Fi: названы адреса

В осажденном Мариуполе появились новые точки доступа к Wi-Fi. Их можно найти по двум адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам речь идет о:

помещении бывшего АТБ на Восточном,

по адресу ул. Пашковского 64.

"Сообщайте близким и родным. Связь - это глоток чистого воздуха", - призвал Андрющенко.

Напомним, гуманитарная ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Оккупанты заставляют мужчин работать за еду, а именно: разбирать завалы и обустраивать братские могилы.

Добавим, недавно стало известно, что спутники обнаружили под Мариуполем третью братскую могилу.

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