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В Мариуполе появились новые точки Wi-Fi: названы адреса

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Мариуполь, Среда 27 апреля 2022 11:06
В Мариуполе появились новые точки Wi-Fi: названы адреса Фото: в Мариуполе появились новые точки Wi-Fi (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В осажденном Мариуполе появились новые точки доступа к Wi-Fi. Их можно найти по двум адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам речь идет о:

  • помещении бывшего АТБ на Восточном,
  • по адресу ул. Пашковского 64.

"Сообщайте близким и родным. Связь - это глоток чистого воздуха", - призвал Андрющенко.

Напомним, гуманитарная ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Оккупанты заставляют мужчин работать за еду, а именно: разбирать завалы и обустраивать братские могилы.

Добавим, недавно стало известно, что спутники обнаружили под Мариуполем третью братскую могилу.

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Мариуполь Wi-Fi
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