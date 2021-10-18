ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці

Новость на русском →
Горлівка, Понеділок 18 жовтня 2021 17:11
Окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці Фото: спостерігач ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Олександр Мороз

Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на патрульній базі в окупованій Горлівці розблокована. Прихильники окупаційного режиму вирішили зняти блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні вдень ще тривав пікет біля офісу моніторингової місії ОБСЄ в Горлівці, який розташовується в готелі "Родина". Однак вдалося досягти угоди, і робота місії буде відновлена.

На території біля готелю вже почали демонтувати наметове містечко.

Зазначимо, блокування місії почалося напередодні, були заблоковані виїзди з готелю. Окупанти погрожували, що не дадуть спостерігачам працювати, поки українська сторона не звільнить затриманого бойовика Андрія Косяка.

У той же час повідомляється, що блокування штаб-квартири ОБСЄ в Донецьку триває вже четвертий день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку та Горлівці.

МЗС України розцінює цю ситуацію як спробу роздмухати збройний конфлікт.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Горлівка Донбас
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів