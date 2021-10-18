Окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці
Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на патрульній базі в окупованій Горлівці розблокована. Прихильники окупаційного режиму вирішили зняти блокаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що сьогодні вдень ще тривав пікет біля офісу моніторингової місії ОБСЄ в Горлівці, який розташовується в готелі "Родина". Однак вдалося досягти угоди, і робота місії буде відновлена.
На території біля готелю вже почали демонтувати наметове містечко.
Зазначимо, блокування місії почалося напередодні, були заблоковані виїзди з готелю. Окупанти погрожували, що не дадуть спостерігачам працювати, поки українська сторона не звільнить затриманого бойовика Андрія Косяка.
У той же час повідомляється, що блокування штаб-квартири ОБСЄ в Донецьку триває вже четвертий день.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку та Горлівці.
МЗС України розцінює цю ситуацію як спробу роздмухати збройний конфлікт.