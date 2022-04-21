UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты перенесли дату "референдума" в Херсонской области

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области российские оккупанты хотят ускорить проведение фейкового "референдума" на временно захваченной территории, чтобы объявить об образовании там еще одной "народной республики". Сейчас рашисты активизировали подготовку к соответствующим мероприятиям.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Оперативного командования "Юг".

"Дата имитации волеизъявления народа была перенесена на 27 апреля. Пытаясь ускорить "узаконение" оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами", - говорится в сообщении.

Так как оккупанты уже заготовили сценарий с известным результатом, "голосование" жителей оккупированных районов Херсонской области рашисты назначили просто среди недели, в следующую среду.

Кроме того в ОК "Юг" проинформировали, что в населенных пунктах Николаевской области, которые граничат с Херсонской, российские войска "заставляют местное население под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную "власть", лояльную к захватчикам".

Отметим, ранее глава Херсонской ОВА рассказал о планах российских оккупантов провести незаконный "референдум" в регионе в первых числах мая.

Добавим также, что президент РФ Путин запланировал "мобилизовать" жителей оккупированных районов Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьРеферендумОккупированные территорииВойна России против Украины