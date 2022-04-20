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В Херсонской области оккупанты готовят псевдореферендум на май, - глава ОВА

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Херсонская область, Среда 20 апреля 2022 15:53
В Херсонской области оккупанты готовят псевдореферендум на май, - глава ОВА Фото: Геннадий Лагута (Facebook/Геннадий Лагута)
Автор: Антон Федорцив

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута поделился информацией о планах российских оккупантов по проведению незаконного "референдума" в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным руководства области, захватчики собрались провести псевдореферендум в начале мая. Глава Херсонской ОВА прогнозирует, что "волеизъявление" будет сфальсифицировано.

"К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или "референдум", или как это еще назвать… Могу прокомментировать только так: вся Херсонская область ждет освобождения, она украинская", - заявил Лагута.

Также глава администрации объяснил, по какой причине войска РФ до сих пор не определились с оккупационным руководством. "Была информация, что у них был какой-то кандидат, вообще сумасшедший. Поэтому то, что я знаю точно: уже давно бы назначили – просто некого", – рассказал Лагута.

К слову, президент РФ Путин запланировал "мобилизовать" жителей оккупированных районов Херсона.

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