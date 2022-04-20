В Херсонской области оккупанты готовят псевдореферендум на май, - глава ОВА
Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута поделился информацией о планах российских оккупантов по проведению незаконного "референдума" в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным руководства области, захватчики собрались провести псевдореферендум в начале мая. Глава Херсонской ОВА прогнозирует, что "волеизъявление" будет сфальсифицировано.
"К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или "референдум", или как это еще назвать… Могу прокомментировать только так: вся Херсонская область ждет освобождения, она украинская", - заявил Лагута.
Также глава администрации объяснил, по какой причине войска РФ до сих пор не определились с оккупационным руководством. "Была информация, что у них был какой-то кандидат, вообще сумасшедший. Поэтому то, что я знаю точно: уже давно бы назначили – просто некого", – рассказал Лагута.
К слову, президент РФ Путин запланировал "мобилизовать" жителей оккупированных районов Херсона.
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