Окупанти перенесли дату "референдуму" в Херсонській області

У Херсонській області російські окупанти хочуть прискорити проведення фейкового "референдуму" на тимчасово захопленій території, щоб оголосити про утворення там ще однієї "народної республіки". Зараз рашисти активізували підготовку до відповідних заходів.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дані Оперативного командування "Південь".

"Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити "узаконення" окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами", - йдеться в повідомленні. Позаяк окупанти вже заготовили сценарій з відомим результатом, "голосування" жителів окупованих районів Херсонської області рашисти призначили просто серед тижня, наступної середи. Крім того, в ОК "Південь" проінформували, що в населених пунктах Миколаївської області, які межують з Херсонською, російські війська "змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву "владу", лояльну до загарбників".