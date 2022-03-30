Оккупанты перегруппировываются и готовятся к наступательным действиям в Украине, - Минобороны

Министерство обороны Украины заявило, что российские войска в Украине перегруппировываются и готовятся к возобновлению наступательных операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian.
По словам представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, основные усилия России сосредоточены на окружении украинских сил на востоке Украины.
Также российские войска все еще пытаются взять город Мариуполь, Попасная и Рубежное.
Также он добавил, что в Украине наблюдали некоторые перемещения российских войск из Киевской и Черниговской областей. Однако, это не рассматривалось это как массовый отвод.
Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов в Черниговской области.
Также мы писали, что российские войска из-за потерь отказались от блокирования Киева.
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