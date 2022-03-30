Российские войска из-за потерь отказались от блокирования Киева, - Генштаб

Из-за больших потерь российские войска отказались от операции по блокированию Киева. Тем не менее наращивается обеспечение войск на Донецком и Таврическом направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник понес значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева. Также сообщается, что российские войска проводят перегруппировку и сосредоточение сил на проведение наступательной операции в Восточной операционной зоне. Кроме того, наращивается система технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.