Окупанти перегруповуються та готуються до наступальних дій в Україні , - Міноборони

Міністерство оборони України заявило, що російські війська в Україні перегруповуються та готуються до поновлення наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian .

Також він додав, що в Україні спостерігали деякі переміщення російських військ із Київської та Чернігівської областей. Однак, це не розглядалося це як масове відведення.

Також російські війська все ще намагаються взяти місто Маріуполь, Попасна і Рубіжне.

За словами речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника, основні зусилля Росії зосереджені на оточенні українських сил на сході України.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів у Чернігівській області.

Також ми писали, що російські війська через втрати відмовилися від блокування Києва.

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