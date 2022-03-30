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Окупанти перегруповуються та готуються до наступальних дій в Україні , - Міноборони

Росія відводить війська для перегрування (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Міністерство оборони України заявило, що російські війська в Україні перегруповуються та готуються до поновлення наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian.

За словами речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника, основні зусилля Росії зосереджені на оточенні українських сил на сході України.

Також російські війська все ще намагаються взяти місто Маріуполь, Попасна і Рубіжне.

Також він додав, що в Україні спостерігали деякі переміщення російських військ із Київської та Чернігівської областей. Однак, це не розглядалося це як масове відведення.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів у Чернігівській області.

Також ми писали, що російські війська через втрати відмовилися від блокування Києва.

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