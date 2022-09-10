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Оккупанты перебросили в Херсонскую область 1300 кадыровцев

Фото: Оккупанты перебросили в Херсонскую область 1300 кадыровцев (meta.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты пытаются усилить свою группировку в Херсонской области. Враг туда перебросил 1300 кадыровцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыл сформированный по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, - отмечают военные.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины добавили, что количество боевиков достигает 1300 человек.

Напомним, ранее российские пропагандисты писали, что президента России Владимира Путина начало раздражать участие "кадыровских войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились во время боевых действий.

Зато чеченские боевики постоянно публикуют видео в социальных сетях. Через активную жизнь в интернете и постановочные ролики кадыровцев стали называть тик-ток войсками.

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Война России против Украины