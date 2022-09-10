Оккупанты перебросили в Херсонскую область 1300 кадыровцев

Российские оккупанты пытаются усилить свою группировку в Херсонской области. Враг туда перебросил 1300 кадыровцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины добавили, что количество боевиков достигает 1300 человек.

"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыл сформированный по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, - отмечают военные.

Напомним, ранее российские пропагандисты писали, что президента России Владимира Путина начало раздражать участие "кадыровских войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились во время боевых действий.

Зато чеченские боевики постоянно публикуют видео в социальных сетях. Через активную жизнь в интернете и постановочные ролики кадыровцев стали называть тик-ток войсками.

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