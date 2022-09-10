Окупанти перекинули в Херсонську область 1300 кадирівців

Російські окупанти намагаються посилити своє угруповання у Херсонській області. Ворог туди перекинув кадирівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих кадирівців, - зазначають військові.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти писали, що президента Росії Володимира Путіна почала дратувати участь "кадирівських військ" у війні проти України, тому що вони ніяк не відзначилися під час бойових дій.

Натомість чеченські бойовики постійно публікують відео у соціальних мережах. Через активне життя в Інтернеті та постановчі ролики кадирівців стали називати тік-ток військами.

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