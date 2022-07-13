Окупанти в паніці, ніхто не хоче наступати. Нове перехоплення від СБУ

Українські захисники так затисли окупантів в Харківській області, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення СБУ розмови росіян.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", - розказує російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.

При цьому окупант визнає перевагу ЗСУ,та зізнається, що бажаючих йти в наступ немає.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али - все пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…" - жаліється рашист.