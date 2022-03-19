Оккупанты отступают от Николаева. Идут в другом направлении, - глава ОВА

В Николаеве российские военные и дальше продолжают обстреливать жилые кварталы из ракетных артиллерий с расстояния 50-70 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Николаевской ОВА Виталия Кима во время телемарафона.

По его словам, сейчас оккупанты отступают от Николаева и идут в другом направлении.

"Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами, делает это с расстояния 50-70 километров", - сказал Ким.

Отметим, что других подробностей он не предоставил, ссылаясь на военную тайну.