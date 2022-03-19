Окупанти відступають від Миколаєва. Йдуть в іншому напрямку, - глава ОВА
У Миколаєві російські військові і далі продовжують обстрілювати житлові квартали з ракетних артилерій з відстані 50-70 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час телемарафону.
За його словами, зараз окупанти відступають від Миколаєва та йдуть в іншому напрямку.
"Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів", - сказав Кім.
Зазначимо, що інших подробиць інших він не надав, посилаючись на військову таємницю.
Раніше ми повідомляли, що під Миколаєвом ворожі снаряди потрапили в склад, де зберігалася зброя.
Також ми писали, що у Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52.
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