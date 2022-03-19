ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти відступають від Миколаєва. Йдуть в іншому напрямку, - глава ОВА

Новость на русском →
Миколаїв, Субота 19 березня 2022 18:33
Окупанти відступають від Миколаєва. Йдуть в іншому напрямку, - глава ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві російські військові і далі продовжують обстрілювати житлові квартали з ракетних артилерій з відстані 50-70 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час телемарафону.

За його словами, зараз окупанти відступають від Миколаєва та йдуть в іншому напрямку.

"Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів", - сказав Кім.

Зазначимо, що інших подробиць інших він не надав, посилаючись на військову таємницю.

Раніше ми повідомляли, що під Миколаєвом ворожі снаряди потрапили в склад, де зберігалася зброя.

Також ми писали, що у Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Виталий Ким Вторгнення Росії до України
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня