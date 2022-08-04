Оккупанты не отремонтировали Антоновский мост: закладывают дыры плитами

"То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники", - рассказал Хлань.

Он пояснил, что хоть оккупанты и утверждают, что якобы "мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и как бы проекты есть", то на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и на этом все.

Что говорят оккупанты

Напомним, вчера россияне заявили, что якобы Антоновский мост откроют для движения на следующей неделе.

"В начале следующей недели он (Антоновский мост - ред.) уже будет готов. Над восстановлением моста работала компания, которая возводила Крымский мост",- заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснулин.

Напомним, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированной Херсонской области.

Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

Стоит отметить, что российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.