UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты не отремонтировали Антоновский мост: закладывают дыры плитами

Фото: оккупанты закладывают плитами дыры на Антоновском мосту (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Слова российских оккупантов, что они якобы "отремонтировали" Антоновский мост в Херсонской области является фейком. На самом деле они просто закладывают места ударов дорожными плитами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники", - рассказал Хлань.

Он пояснил, что хоть оккупанты и утверждают, что якобы "мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и как бы проекты есть", то на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и на этом все.

Что говорят оккупанты

Напомним, вчера россияне заявили, что якобы Антоновский мост откроют для движения на следующей неделе.

"В начале следующей недели он (Антоновский мост - ред.) уже будет готов. Над восстановлением моста работала компания, которая возводила Крымский мост",- заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснулин.

Напомним, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированной Херсонской области.

Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

Стоит отметить, что российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская область