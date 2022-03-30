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Оккупанты отпустили священника ПЦУ из Херсона

Фото: Отец Сергей Чудинович с военными (facebook.com/4udinovi4)
Автор: Антон Федорцив

Херсонский священник Православной церкви Украины Сергей Чудинович вернулся домой невредимым после задержания российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию епископа Херсонского и Таврического Никодима в Facebook.

Отца Сергея отпустили вечером. Захватчики задержали его утром прямо в Покровском храме Херсона и увезли в неизвестном направлении.

"Слава Богу, отца Сергея отпустили, возвращается домой", – написал епископ Никодим.

Вскоре сам священник записал короткое видео для персональной страницы в Facebook. Отец Сергей кратко рассказал о похищении, заверил, что с ним все хорошо, а также пообещал продолжать деятельность, в том числе и волонтерскую.

К слову, российские оккупанты не пропустили эвакуационную колонну из Энергодара в Запорожье.

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