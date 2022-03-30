Оккупанты не пропустили в Васильевке колонну из Энергодара в Запорожье, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

Сообщается, что колонна легковых автомобилей так и не смогла пройти Васильевку, дальше людей не пропустили.

"У нас неутешительные новости относительно эвакуационной колонны из Энергодара, которая отправилась сегодня на Запорожье по объявленному зеленому коридору. Ситуация, к сожалению, полностью аналогична вчерашней!",- говорится в сообщении.

Также после долгих часов переговоров колонна все же вернулась обратно.

Отмечается, что мирным гражданам, среди которых много детей, снова не дали возможности добраться до Запорожья.