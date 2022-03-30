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Оккупанты не пропустили в Васильевке колонну из Энергодара в Запорожье, - мэр

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Энергодар, Среда 30 марта 2022 20:10
Оккупанты не пропустили в Васильевке колонну из Энергодара в Запорожье, - мэр Оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Официально согласованный зеленый коридор Энергодар - Днепрорудное - Васильевка - Запорожье не сработал. Оккупанты вернули колонну обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

Сообщается, что колонна легковых автомобилей так и не смогла пройти Васильевку, дальше людей не пропустили.

"У нас неутешительные новости относительно эвакуационной колонны из Энергодара, которая отправилась сегодня на Запорожье по объявленному зеленому коридору. Ситуация, к сожалению, полностью аналогична вчерашней!",- говорится в сообщении.

Также после долгих часов переговоров колонна все же вернулась обратно.

Отмечается, что мирным гражданам, среди которых много детей, снова не дали возможности добраться до Запорожья.

Ранее мы сообщили, что оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара через Васильевку.

Также мы писали, что в Энергодаре оккупанты установили спутниковую тарелку, чтобы проводить агитацию.

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