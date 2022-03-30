Окупанти відпустили священика ПЦУ з Херсона

Херсонський священик Православної церкви України Сергій Чудинович повернувся додому неушкодженим після затримання російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис єпископа Херсонського і Таврійського Никодима у Facebook.
Отця Сергія відпустили ввечері. Загарбники затримали його вранці прямо в Покровському храмі Херсона та вивезли в невідомому напрямі.
"Дякувати Богу, отця Сергія відпустили, повертається додому", – написав єпископ Никодим.
Згодом сам священик записав коротке відео для персональної сторінки у Facebook. Отець Сергій коротко розповів про викрадення, запевнив, що з ним усе гаразд і пообіцяв продовжувати діяльність, зокрема, і волонтерську.
До слова, російські окупанти не пропустили евакуаційну колону з Енергодара до Запоріжжя.
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