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Окупанти відпустили священика ПЦУ з Херсона

Фото: Отець Сергій Чудинович із військовими (facebook.com/4udinovi4)
Автор: Антон Федорців

Херсонський священик Православної церкви України Сергій Чудинович повернувся додому неушкодженим після затримання російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис єпископа Херсонського і Таврійського Никодима у Facebook.

Отця Сергія відпустили ввечері. Загарбники затримали його вранці прямо в Покровському храмі Херсона та вивезли в невідомому напрямі.

"Дякувати Богу, отця Сергія відпустили, повертається додому", – написав єпископ Никодим.

Згодом сам священик записав коротке відео для персональної сторінки у Facebook. Отець Сергій коротко розповів про викрадення, запевнив, що з ним усе гаразд і пообіцяв продовжувати діяльність, зокрема, і волонтерську.

До слова, російські окупанти не пропустили евакуаційну колону з Енергодара до Запоріжжя.

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