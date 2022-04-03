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Оккупанты отпустили из плена заместителя главы общины в Сумской области

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Воскресенье 03 апреля 2022 14:27
Оккупанты отпустили из плена заместителя главы общины в Сумской области Фото: заместитель председателя Новослободской объединенной территориальной общины Алексей Шибаев (t.me/Zhyvytskyy/1508)
Автор: Сергей Пышкин

Позавчера, 1 апреля, российские захватчики заместителя главы Новослободской объединенной территориальной общины Алексея Шибаева захватили в плен на
вражескому блокпосту возле села Пересепки. Сейчас он уже находится с бойцами тероборони.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации-руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Шибаева захватили в плен во время того, как он сопровождал гуманитарную колонну.

"Шибаев Алексей Михайлович, заместитель председателя Новослободской общины жив! Сейчас он вместе с бойцами теробороны Белополья", - пишет Живицкий.

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