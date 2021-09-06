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Оккупанты отправили в СИЗО задержанного в Крыму заместителя главы Меджлиса

Автор: Дмитрий Кузнецов

"Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Российские власти обвиняют его в организации "диверсии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".

Джелялов будет находиться в СИЗО до 4 ноября. На суде обвинитель заявил, что замглавы Меджлиса подозревается в "тяжком преступлении" и может скрыться от "правосудия".

Защита отвергла эти доводы и просила избрать Джелялову меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако "суд" отклонил доводы адвокатов и поддержал позицию прокурора.

На "суде" замглавы Меджлиса заявил, что обвинения в организации "диверсии" не доказаны, а основной мотив его задержания и ареста - изоляция от общества.

Напомним, замглавы Меджлиса и еще четверых крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в "диверсии". Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Отметим, Офис генпрокурора взял на контроль ситуацию с задержанием Наримана Джелялова. Следствие получило информацию, что оккупанты его пытали.

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