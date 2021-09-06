Оккупанты отправили в СИЗО задержанного в Крыму заместителя главы Меджлиса

"Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Российские власти обвиняют его в организации "диверсии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность" .

Джелялов будет находиться в СИЗО до 4 ноября. На суде обвинитель заявил, что замглавы Меджлиса подозревается в "тяжком преступлении" и может скрыться от "правосудия".

Защита отвергла эти доводы и просила избрать Джелялову меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако "суд" отклонил доводы адвокатов и поддержал позицию прокурора.

На "суде" замглавы Меджлиса заявил, что обвинения в организации "диверсии" не доказаны, а основной мотив его задержания и ареста - изоляция от общества.