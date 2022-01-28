Оккупанты отправили разведчиков в сторону ВСУ и обстреляли наши позиции у Марьинки

Оккупанты на Донбассе продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 27 января, они дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.
"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты обстреляли позиции наших бойцов недалеко от Марьинки. Обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия.
В результате действий оккупантов наши защитники не пострадали.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - уточнили в ООС.
Также отмечается, что благодаря усилиям нашихвоинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, что 25 января боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранение.