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Оккупанты отправили разведчиков в сторону ВСУ и обстреляли наши позиции у Марьинки

Автор: Наталья Скороход

Оккупанты на Донбассе продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 27 января, они дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена ​​попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты обстреляли позиции наших бойцов недалеко от Марьинки. Обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия.

В результате действий оккупантов наши защитники не пострадали.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что благодаря усилиям нашихвоинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 января боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранение.

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Донбасс