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Окупанти відправили розвідників у бік ЗСУ і обстріляли наші позиції біля Мар'їнки

Автор: Наталья Скороход

Окупанти на Донбасі продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. За минулу добу, 27 січня, вони двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У Луганській області, в безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту була виявлена спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.

"Завдяки пильності і рішучості військовослужбовців Збройних Сил ворог відмовився від своїх намірів і відступив на тимчасово окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти обстріляли позиції наших бійців недалеко від Мар'їнки. Обстріли здійснювалися зі стрілецької зброї.

В результаті дій окупантів наші захисники не постраждали.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - уточнили в ООС.

Також наголошується, що завдяки зусиллям наших військових рубежі українських підрозділів залишилися незмінними

"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 25 січня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення.

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Донбас