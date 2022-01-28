Окупанти відправили розвідників у бік ЗСУ і обстріляли наші позиції біля Мар'їнки

У Луганській області, в безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту була виявлена спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.

"Завдяки пильності і рішучості військовослужбовців Збройних Сил ворог відмовився від своїх намірів і відступив на тимчасово окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти обстріляли позиції наших бійців недалеко від Мар'їнки. Обстріли здійснювалися зі стрілецької зброї.

В результаті дій окупантів наші захисники не постраждали.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - уточнили в ООС.

Також наголошується, що завдяки зусиллям наших військових рубежі українських підрозділів залишилися незмінними

"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.