Оккупанты открыли огонь по Луганской области. Есть погибшие

Российские оккупанты открыли огонь по городу Золотое Луганской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

"Находитесь в укрытиях! Орки начинают готовиться к Пасхе... Нелюди и безбожники", - добавляет председатель Луганской ОГА.

Также Оккупанты в обед открыли огонь и по населенным пунктам Горной общины. Снаряды попали по жилым кварталам.

Как отметил Гайдай, в результате обстрела погибли два человека, еще двое пострадали.

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