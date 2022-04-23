Окупанти відкрили вогонь по Луганській області. Є загиблі

Російські окупанти відкрили вогонь по місту Золоте Луганської області. Є загиблі та постраждалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Як відзначив Гайдай, внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще двоє постраждали.
Також окупанти в обід відкрили вогонь й по населених пунктах Гірської громади. Снаряди влучили по житлових кварталах.
"Знаходьтеся в укриттях! Орки починають готуватися до Великодня… Нелюди та безбожники", - додає голова Луганської ОДА.
Фото: окупанти відкрили вогонь по Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
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