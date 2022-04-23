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Окупанти відкрили вогонь по Луганській області. Є загиблі

Фото: окупанти відкрили вогонь по Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по місту Золоте Луганської області. Є загиблі та постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Як відзначив Гайдай, внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще двоє постраждали.

Також окупанти в обід відкрили вогонь й по населених пунктах Гірської громади. Снаряди влучили по житлових кварталах.

"Знаходьтеся в укриттях! Орки починають готуватися до Великодня… Нелюди та безбожники", - додає голова Луганської ОДА.

Фото: окупанти відкрили вогонь по Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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