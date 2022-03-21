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Оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми. Есть тяжелораненые

Фото: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по автобусам, которые эвакуировали людей из Мариуполя. Среди раненых есть дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Запорожской ОГА Александра Старуха.

"Сегодня более 20 автобусов пытаются добраться зелеными коридорами. Очень непросто было пересечь линию соприкосновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия", - пишет Старух.

По словам председателя Запорожской ОГА, в результате обстрелов четверо детей попали в больницу. Трое из них были ранены во время огня в Пологовском районе. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Его семья вместе с ним попала под обстрел в селе Каменское.

"Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - добавил Старух.

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