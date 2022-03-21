Окупанти відкрили вогонь по автобусах з дітьми. Є важкопоранені

"Сьогодні більше 20 автобусів намагаються добратися зеленими коридорами. Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстріли. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови", - пише Старух.

За словами голови Запорізької ОДА, внаслідок обстрілів четверо дітей потрапили в лікарню. Троє з них були поранені під час вогню у Пологівському районі. Ще одна дитина перебуває у важкому стані. Її родина разом з нею потрапила під обстріл у селі Кам'янське.

"Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все прийдеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", - додав Старух.