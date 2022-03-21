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Окупанти відкрили вогонь по автобусах з дітьми. Є важкопоранені

Фото: окупанти відкрили вогонь по автобусах з дітьми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по автобусах, які евакуювали людей з Маріуполя. Серед поранених є діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОДА Олександра Старуха.

"Сьогодні більше 20 автобусів намагаються добратися зеленими коридорами. Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстріли. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови", - пише Старух.

За словами голови Запорізької ОДА, внаслідок обстрілів четверо дітей потрапили в лікарню. Троє з них були поранені під час вогню у Пологівському районі. Ще одна дитина перебуває у важкому стані. Її родина разом з нею потрапила під обстріл у селі Кам'янське.

"Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все прийдеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", - додав Старух.

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