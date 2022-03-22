ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты отказываются воевать: в Генштабе рассказали о бунте 300 российских солдат под Ахтыркой

Новина українською →
Сумская область, Вторник 22 марта 2022 08:00
Оккупанты отказываются воевать: в Генштабе рассказали о бунте 300 российских солдат под Ахтыркой Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Возле Ахтырки Сумской области российские военные отказались выполнять приказ командиров, не захотели участвовать в боях и уехали прочь на военной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативную информацию от Генштаба ВСУ.

"В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Так, по данным Генштаба, около трех сотен оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и покинули район проведения операции на 70 единицах техники.

Ранее сообщалось, что в России проговорились о громадных потерях своих войск в Украине - росСМИ опубликовали рассказ представителя Минобороны РФ о почти 10 тысячах убитых солдат, при этом вскоре публикацию отредактировали.

Напомним, на "РБК-Украина" вышел материал о том, что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы