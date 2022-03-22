Оккупанты отказываются воевать: в Генштабе рассказали о бунте 300 российских солдат под Ахтыркой

Возле Ахтырки Сумской области российские военные отказались выполнять приказ командиров, не захотели участвовать в боях и уехали прочь на военной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на оперативную информацию от Генштаба ВСУ .

Так, по данным Генштаба, около трех сотен оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и покинули район проведения операции на 70 единицах техники.

Ранее сообщалось, что в России проговорились о громадных потерях своих войск в Украине - росСМИ опубликовали рассказ представителя Минобороны РФ о почти 10 тысячах убитых солдат, при этом вскоре публикацию отредактировали.

Напомним, на "РБК-Украина" вышел материал о том, что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины.

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