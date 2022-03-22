Окупанти відмовляються воювати: у Генштабі розповіли про бунт 300 російських солдатів під Охтиркою
Біля Охтирки Сумської області російські військові відмовилися виконувати наказ командирів, не захотіли брати участь у боях і поїхали собі геть на військовій техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.
"В Охтирському районі Сумської області зафіксовані факти непокори російських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними Генштабу, близько трьох сотень окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій, та покинули район проведення операції на 70 одиницях техніки.
Раніше повідомлялося, що в Росії проговорилися про величезні втрати своїх військ в Україні - росЗМІ опублікували розповідь представника Міноборони РФ про майже 10 тисяч убитих солдатів, при цьому незабаром публікацію відредагували.
Нагадаємо, на "РБК-Україна" вийшов матеріал про те, що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України.
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