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Окупанти відмовляються воювати: у Генштабі розповіли про бунт 300 російських солдатів під Охтиркою

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Сумська область, Вівторок 22 березня 2022 08:00
Окупанти відмовляються воювати: у Генштабі розповіли про бунт 300 російських солдатів під Охтиркою Фото: російські військові (Getty Images )
Автор: Володимир Костирін

Біля Охтирки Сумської області російські військові відмовилися виконувати наказ командирів, не захотіли брати участь у боях і поїхали собі геть на військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.

"В Охтирському районі Сумської області зафіксовані факти непокори російських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними Генштабу, близько трьох сотень окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій, та покинули район проведення операції на 70 одиницях техніки.

Раніше повідомлялося, що в Росії проговорилися про величезні втрати своїх військ в Україні - росЗМІ опублікували розповідь представника Міноборони РФ про майже 10 тисяч убитих солдатів, при цьому незабаром публікацію відредагували.

Нагадаємо, на "РБК-Україна" вийшов матеріал про те, що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України.

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Сумская область Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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