Оккупанты отказываются идти в наступление и жалуются, что их бросили на произвол судьбы, - СБУ

Военный из Краснодарского края во время разговора с мамой рассказал, что ушел с передовой и отказался выполнять поставленные задачи.

Он сказал, устал сидеть и смотреть как по ним лупят украинские бойцы. Поэтому он решил отказаться воевать. Однако ему пригрозили уголовной ответственностью и тем, как он будет смотреть в глаза родным и будущим детям.

На что оккупант ответил, что не хочет быть "фаршем". Мать его всячески старается поддержать.

"И мне п***й. Главное, чтобы ты был жив. Я прекрасно смотреть в глаза. Мне нужен живой сын", - сказала женщина.

Также оккупант рассказал, что из 150 человек 130 уже отказались идти в новое наступление. А все потому, что никто не хочет повторить судьбу "смертного полка", который потому так и называется, потому что почти никто не выжил.