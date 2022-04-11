Окупанти відмовляються йти в наступ та скаржаться, що їх кинули напризволяще, - СБУ

Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупантів. Зокрема, цього разу російський окупант відмовляються йти в наступ та скаржаться, що не хочуть бути "фаршем" у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Військовий з Краснодарського краю під час розмови з мамою розповів, що пішов з передової та відмовився виконувати поставлені задачі.
Він сказав, втомився сидіти та дивитися як по них луплять українські бійці. Тому він вирішив відмовитися воювати. Однак, йому пригрозили кримінальною відповідальністю і тим, як він дивитиметься в очі рідним і майбутнім дітям.
На що окупант відповів, що не хоче бути "фаршем". Матір його всіляко намагається підтримати.
"Та мені п***й. Головне, щоб ти був живий. Я прекрасно дивитимуся в очі. Мені потрібен живий син", - сказала жінка.
Також окупант розповів, що із 150 людей 130 уже відмовилися іти в новий наступ. А все тому, що ніхто не хоче повторити долю "смертного полку", який тому так і називається, тому що майже ніхто не вижив.
Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила ботоферму РФ, яка здійснювала кібератаку на державні інформресурси.
Також ми писали, що СБУ перехопила нову розмову, де окупанти називають війну пеклом для себе.
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