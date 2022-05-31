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Оккупанты отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным у Ахметова металлом

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Вторник 31 мая 2022 15:11
Оккупанты отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным у Ахметова металлом Фото: оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным металлом фото t.me/andriyshTime)
Автор: Александр Мороз

Российский сухогруз вышел сегодня из порта оккупированного Мариуполя с грузом украденного у украинских собственников металлопроката.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Это первое судно, которое с грузом отправилось в рейс из этой морской гавани после освобождения города… Загрузка началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката ", - говорится в сообщении.

"Сегодня 2500 тонн горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов", - уточнил объемы украденного и направление его отправки главарь самопровозлашенной "ДНР" Денис Пушилин.

Как известно, ранее директор Мариупольского порта Игорь Барский сообщал, что оккупанты хотят украсть металл на $170 млн, находящийся в порту Мариуполя.

По его словам, на территории предприятия на начало боевых действий оставалось около 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью более 170 миллионов долларов. Его подавляющее количество принадлежит компании "Метинвест" Рината Ахметова.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эта продукция готовилась к экспорту в Италию и другие страны.

Кроме того, бизнесмен Ренат Ахметов сообщал, что готовит судебный иск к РФ, оценив убытки ММК им. Ильича и "Азовсталь" минимум в $17-20 млрд.

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Ринат Ахметов ДНР
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