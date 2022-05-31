ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти відзвітували про відправку в РФ першого судна з вкраденим у Ахметова металом

Новость на русском →
Вівторок 31 травня 2022 15:11
Окупанти відзвітували про відправку в РФ першого судна з вкраденим у Ахметова металом Фото: окупанти "ДНР" відзвітували про відправку в РФ першого судна з вкраденим металом фото t.me/andriyshTime)
Автор: Олександр Мороз

Російський суховантаж вийшов сьогодні з порту окупованого Маріуполя з вантажем вкраденого в українських власників металопрокату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Це перше судно, яке з вантажем вирушило в рейс з цієї морської гавані після звільнення міста... Завантаження почалося кілька днів тому. Плавкраном вантажилася продукція металопрокату", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні 2500 тонн гарячекатаного листа вийшли з Маріупольського порту, судно попрямувало в Ростов", - уточнив обсяги вкраденого і напрямок його відправки ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.

Як відомо, раніше директор Маріупольського порту Ігор Барський повідомляв, що окупанти хочуть вкрасти метал на $170 млн, що знаходиться в порту Маріуполя.

За його словами, на території підприємства на початок бойових дій залишалося близько 200 тисяч тонн металу і чавуну вартістю понад 170 мільйонів доларів. Його переважна кількість належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ця продукція готувалася до експорту в Італію та інші країни.

Крім того, бізнесмен Ренат Ахметов повідомляв, що готує судовий позов до РФ, оцінивши збитки ММК ім. Ілліча і "Азовсталь" мінімум в $17-20 млрд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов ДНР
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою