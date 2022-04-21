Оккупанты отчаялись в своей миссии "освободителей" и хотят вернуться живыми домой, - СБУ
Служба безопасности Украины опубликовала переписку российского оккупанта со своим знакомым где он заявил, что Украину им не завоевать. В частности, единственное, что они хотят, это вернуться целыми домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, оккупанты отчаялись в своей миссии "освободителей" и хотят вернуться домой.
"Успехов нет, на самом деле. Только кучу пацанов потеряли и технику. А захватить город или поселок какой-то нормально не получается. Куда зашли - то местные сильно против нас", - жалуется оккупант.
По его словам, украинские защитники уничтожили их подразделение на 40%. Также он серьезно задумывается над дезертирством и его совсем не мотивируют выплаты за ранения.
"За что это все - не понимаю. Сколько ребят похоронили просто так! Я бы такой, что тоже как-то сбежал! Никаких денег не стоит оно. Украину не удастся завоевать", – сказал захватчик.
СБУ опубликовала переписку оккупанта с другом (t.me/SBUkr)
Ранее мы сообщали, что родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине.
Также мы писали, что СБУ разоблачила агентов России на Днепропетровщине и Луганщине.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!