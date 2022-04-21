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Оккупанты отчаялись в своей миссии "освободителей" и хотят вернуться живыми домой, - СБУ

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 13:28
Оккупанты отчаялись в своей миссии "освободителей" и хотят вернуться живыми домой, - СБУ Оккупанты отчаялись в своей победе (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала переписку российского оккупанта со своим знакомым где он заявил, что Украину им не завоевать. В частности, единственное, что они хотят, это вернуться целыми домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, оккупанты отчаялись в своей миссии "освободителей" и хотят вернуться домой.

"Успехов нет, на самом деле. Только кучу пацанов потеряли и технику. А захватить город или поселок какой-то нормально не получается. Куда зашли - то местные сильно против нас", - жалуется оккупант.

По его словам, украинские защитники уничтожили их подразделение на 40%. Также он серьезно задумывается над дезертирством и его совсем не мотивируют выплаты за ранения.

"За что это все - не понимаю. Сколько ребят похоронили просто так! Я бы такой, что тоже как-то сбежал! Никаких денег не стоит оно. Украину не удастся завоевать", – сказал захватчик.

Оккупанты отчаялись в своей миссии &quot;освободителей&quot; и хотят вернуться живыми домой, - СБУОккупанты отчаялись в своей миссии &quot;освободителей&quot; и хотят вернуться живыми домой, - СБУОккупанты отчаялись в своей миссии &quot;освободителей&quot; и хотят вернуться живыми домой, - СБУОккупанты отчаялись в своей миссии &quot;освободителей&quot; и хотят вернуться живыми домой, - СБУОккупанты отчаялись в своей миссии &quot;освободителей&quot; и хотят вернуться живыми домой, - СБУСБУ опубликовала переписку оккупанта с другом (t.me/SBUkr)

Ранее мы сообщали, что родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине.

Также мы писали, что СБУ разоблачила агентов России на Днепропетровщине и Луганщине.

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