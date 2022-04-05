Оккупанты осуществляют кибератаки на Telegram-профили украинцев

Оккупанты осуществляют кибератаки на учетные записи украинцев в Telegram. Пытаются получить доступ к ним.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
"Преступники распространяли среди граждан Украины сообщение с вредоносным ссылкам на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к учетным записям, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода из SMS", - пишет пресс-служба.
Во время подобных атак, злоумышленники похищают данные сессии, контакты и историю переписки.
Украинские киберэксперты уже блокировали хостинг оккупантов, однако те "переезжают" на новый.
Госспецсвязи призывает не переходить по подозрительным ссылкам и установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации.
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