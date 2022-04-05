Окупанти здійснюють кібератаки на Telegram-профілі українців

Окупанти здійснюють кібератаки на облікові записи українців в Telegram. Намагаються отримати доступ до них.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.
"Злочинці розповсюджували серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS", - пише пресслужба.
Під час подібних атак, зловмисники викрадають дані сесії, контакти й історію листування.
Українські кіберфахівці вже блокували хостинг окупантів, однак ті “переїжджають” на новий.
Держспецзв’язку закликає не переходити по підозрілих посиланням й встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації.
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