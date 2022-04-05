Окупанти здійснюють кібератаки на Telegram-профілі українців

"Злочинці розповсюджували серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS", - пише пресслужба.

Під час подібних атак, зловмисники викрадають дані сесії, контакти й історію листування.

Українські кіберфахівці вже блокували хостинг окупантів, однак ті “переїжджають” на новий.

Держспецзв’язку закликає не переходити по підозрілих посиланням й встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації.