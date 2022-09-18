Оккупанты оставили в Харьковской области более 200 единиц техники, - ГУР

Российские войска, убегая из Харьковской области, оставили сотни единиц военной техники. Среди них танки, гаубицы и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Солдаты оккупационных войск обсуждают, что понесли большие потери при отходе. На территории Харьковской области они кинули более 200 единиц военной техники, включая танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЭ", "БМП-2", САУ и автомобили.

По данным разведки, больше всего техники оккупанты оставили в районе Балаклеи, где расположена ремонтная база.