Оккупанты ОРДО начали "национализацию" банковских структур Украины, - разведка

"Власть" ОРДО начала "национализацию" банковских структур Украины. Также из-за мобилизации, ряд критических учреждений инфраструктуры столкнулся с нехваткой кадров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны.
"Рашисти берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой "ДНР". Для этого "Государственный комитет обороны "ДНР" под председательством Пушилина (Денис Пушилин, глава террористической группировки "ДНР", - ред.) принял решение о "национализации" стратегических предприятий. Под эту процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах",- пишет разведка.
Также, как отмечает разведка, оккупанты пытаются наладить работу критически важных учреждений инфраструктуры. Однако, из-за мобилизации, "ДНР" столкнулась с нехваткой кадров на большинстве объектов.
Руководство "Донецкой железной дороги" обратилось в оккупационные администрации с просьбой демобилизовать ее сотрудников. Тем временем "власть" ДНР" из-за отсутствия мобилизационного ресурса, отправила воевать против Украины не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов, людей с хроническими болезнями и инвалидов.
Напомним, РБК-Украина также писало, что, согласно данным разведки, Россия начала вводить в свои военные подразделения агентов, которые должны нейтрализовать оккупантов, не желающих воевать против Украины.
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