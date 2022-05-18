Оккупанты ОРДО начали "национализацию" банковских структур Украины, - разведка

"Рашисти берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой "ДНР". Для этого "Государственный комитет обороны "ДНР" под председательством Пушилина (Денис Пушилин, глава террористической группировки "ДНР", - ред.) принял решение о "национализации" стратегических предприятий. Под эту процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах",- пишет разведка.

Также, как отмечает разведка, оккупанты пытаются наладить работу критически важных учреждений инфраструктуры. Однако, из-за мобилизации, "ДНР" столкнулась с нехваткой кадров на большинстве объектов.

Руководство "Донецкой железной дороги" обратилось в оккупационные администрации с просьбой демобилизовать ее сотрудников. Тем временем "власть" ДНР" из-за отсутствия мобилизационного ресурса, отправила воевать против Украины не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов, людей с хроническими болезнями и инвалидов.