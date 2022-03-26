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Оккупанты в очередной раз обстреляли исследовательскую ядерную установку в Харькове

Оккупанты обстрілли ядерную установку в Харькове (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове в очередной раз попала под российские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

В частности, установка, расположенная на базе Харьковского физико-технического института в районе Пятихаток, попала под обстрелы 26 марта.

"Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", - говорится в сообщении.

Также в инспекции отметили, что установка не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области украинские защитники отбили атаку вертолетов российской армии.

Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

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