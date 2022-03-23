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В Харьковской области украинские защитники отбили атаку вертолетов российской армии

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 02:41
В Харьковской области украинские защитники отбили атаку вертолетов российской армии Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня атаковали Харьковскую область боевыми вертолетами Ка-52. Украинскими военными это нападение было отражено. О боевых потерях сторон не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в прямом эфире национального телемарафона.

По словам Синегубова, наши Вооруженные силы держат под контролем перемещение вооруженных сил оккупантов, в том числе и в направлении города Изюма. В Изюме на сегодня отсутствует мобильная связь, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение.

По его словам, коммунальщики работают над возобновлением теплоснабжения в Лозовой после ракетных ударов. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться мирные жители. Глава ОВА также отметил, что в Харьков ежедневно прибывает около 100 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания и медикаментами. Далее ее распределяют через логистические центры и волонтеров к людям.

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