Окупанти вчергове обстріляли дослідницьку ядерну установку у Харкові

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові вчергове потрапила під російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

Також в інспекції зазначили, що установка не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

"Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється через бойові дії, які не припиняються у районі розташування ядерної установки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, установка, що розташована на базі Харківського фізико-технічного інституту у районі П'ятихаток, потрапила під обстріли 26 березня.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області українські захисники відбили атаку вертольотів російської армії.

Також ми писали, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

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