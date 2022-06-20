Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область, трое детей ранены

Оккупанты в течение прошедших суток снова обстреляли Харьковскую область. В результате чего трое детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника ГУ Нацполиции области Владимира Тимошко.

"В течение прошедшего дня военные Российской Федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино. Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода. В результате повреждены частные дома местных жителей, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботине", - сообщил он.

Также Тиошко рассказал, что в селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты задокументировали все факты разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.