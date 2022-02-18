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Оккупанты объявили эвакуацию населения ОРДО в Ростовскую область России

Автор: Илона Свиридова

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области из-за обострения на Донбассе объявила массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.

"Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил Пушилин.

Он уточнил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

Напомним, накануне Генштаб ВСУ сообщал, что из-за обострения на Донбассе оккупационные власти готовят эвакуацию населения.

Обострение на Донбассе продолжается, сегодня под обстрелы попали более 20 населенных пунктов.

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ДонбассДНРПушилин