Оккупанты объявили эвакуацию населения ОРДО в Ростовскую область России

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области из-за обострения на Донбассе объявила массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.
По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.
"Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил Пушилин.
Он уточнил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.
Напомним, накануне Генштаб ВСУ сообщал, что из-за обострения на Донбассе оккупационные власти готовят эвакуацию населения.
Обострение на Донбассе продолжается, сегодня под обстрелы попали более 20 населенных пунктов.