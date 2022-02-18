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Окупанти оголосили евакуацію населення ОРДО в Ростовську область Росії

Автор: Ілона Свиридова

Окупаційна влада окремих районів Донецької області через загострення на Донбасі оголосила масову евакуацію населення. Людям пропонується виїхати в Ростовську область Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

За його словами, в ході обстрілів населених пунктів може наражатися на загрозу життя і здоров'я мирних жителів.

"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив Пушилін.

Він уточнив, що мешканців окупованого Донбасу готова прийняти Ростовську область, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде пришвидшено.

Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що через загострення на Донбасі окупаційна влада готує евакуацію населення.

Загострення на Донбасі триває, сьогодні під обстріл потрапили понад 20 населених пунктів.

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ДонбасДНРПушилин