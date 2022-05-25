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Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева реактивными системами залпового огня "Смерч"

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты в ночь на 25 мая обстреляли жилые кварталы Николаева с помощью реактивных система залпового огня "Смерч". По крайней мере один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".

"Вновь по жилым кварталам Николаева нанесен удар системой залпового огня "Смерч". Имеются данные о ранении гражданского лица. Остальная информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 24 мая россияне обстреляли Дергачевскую общину Харьковской области, в результате чего погибла 69-летняя женщина, и еще 1 человек получил ранения.

Мы также писали о том, что с помощью авиации российские оккупанты обстреляли населенный пункт Николаевка в Днепропетровской области.

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