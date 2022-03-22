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Оккупанты обстреляли жилые дома в Киеве. Есть погибшие

Фото: оккупанты обстреляли жилые дома в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли жилой массив в Киеве. В результате огня погиб человек, трое ранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В результате удара, который был нанесен по жилому массиву Оболонского района, загорелись два здания и грузовик. Один человек погиб, трое получили ранения", - пишет пресс-служба.

Еще одну ракету удалось сбить силам ПВО. Она могла бы поразить другие объекты города. Другая же ракета упала в Днепр и не сдетонировала.

Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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