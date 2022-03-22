Окупанти обстріляли житлові будинки у Києві. Є загиблі

Російські окупанти обстріляли житловий масив у Києві. Внаслідок вогню загинула людина, троє - поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Унаслідок удару, що був нанесений по житловому масиву Оболонського району, загорілися дві будівлі та вантажівка. Одна людина загинула, троє отримали поранення", - пише пресслужба.
Ще одну ракету вдалося збити силам ППО. Вона могла б уразити інші обʼєкти міста. Інша ж ракета впала у Дніпро та не здетонувала.
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